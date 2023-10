Verso il Napoli, il Verona perde 2-1 contro il Bellinzona in amichevole: il tabellino

Ultime news Serie A - L'Hellas Verona perde 2-1 contro gli svizzeri del Bellinzona nell'amichevole di preparazione alla sfida col Napoli. La formazione ospite, che milita nella Seconda Divisione del campionato elvetico, è andata in vantaggio con Aulonga venendo poi raggiunta dal pareggio della formazione di Marco Baroni messo a segno da Bonazzoli. Una rete di Pugliese, infine, ha fissato il punteggio sull'1-2 finale.

Verona in campo dal primo minuto con Perilli in porta, il terzetto Faraoni–Magnani–Amione in difesa, Hongla e Serdar in mezzo al campo con Mboula e Tchatchoua sulle fasce e Saponara e Lazovic alle spalle di Henry (per il serbo e il francese una mezz’oretta in campo). Subentrati Berardi, Bonazzoli, Cruz, Joselito e Charlys. Tra le fila gialloblù non hanno preso parte al match (oltre ovviamente ai nazionali e agli infortunati Doig, Hien, Cabal e Dawidowicz) Montipò, Folorunsho, Ngonge e Djuric.