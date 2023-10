Verona-Napoli, lite choc in tribuna: tifosi del Napoli aggrediti al gol di Politano | VIDEO

Notizie Calcio Napoli - Vi abbiamo raccontato della lite nel corso del primo tempo di Verona-Napoli, adesso spuntano le immagini. I tifosi napoletani sono stati portati fuori dalla tribuna dopo il gol di Politano che ha aperto le marcature in Verona-Napoli. Spintoni e lite in atto, costretti ad intervenire gli steward: dalla prima ricostruzione degli inviati allo stadio, e poi confermata dalle immagini, i tifosi del Verona in tribuna hanno aggredito i tifosi del Napoli al gol dell'attaccante azzurro. Oltre a questo episodio, in quel momento sono arrivati anche pesanti insulti ai giornalisti e sputi.

Ma soprattutto si è arrivati ad una folle lite, con mani addosso, in tribuna centrale dopo il gol di Politano, con 4 tifosi del Napoli cacciati dallo stadio. Ecco il video: