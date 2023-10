ULTIM'ORA - Verona-Napoli, Elmas va in tribuna: il motivo

Napoli - Elmas in tribuna per Hallas Verona Napoli. Il calciatore macedone tornato in questi giorni dalla Nazionale non prenderà parte alla 9a giornata di campionato che il Napoli giocherà contro il Verona: non appare infatti nella distinta consegnata da Rudi Garcia.

Verona Napoli: Elmas in tribuna

Elmas in tribuna per Verona Napoli: svelato il motivo della decisione dell'allenatore della SSC Napoli. In Nazionale con la Macedonia del Nord ha giocato 180 minuti. Ma come si apprende, Elmas è stato colpito da un affaticamento muscolare al rientro dagli impegni con la nazionale macedone: non avendo smaltito il problema fisico, la scelta dello staff medico della SSC Napoli è stata quella di non rischiarlo.