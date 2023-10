Verona-Napoli, CdM - Quattro novità di formazione per Rudi Garcia: due cambi in difesa, Cajuste dal 1'

Ultime notizie SSC Napoli - Verso Verona-Napoli, sono rientrati tutti all'SSCN Konami Training Center: anche Olivera, l'ultimo a livello cronologico a scendere in campo con il suo Uruguay. Garcia ha avuto così per la prima volta modo di lavorare con tutta la squadra, accelerare nella preparazione di Verona-Napoli con il lavoro tattico approfondito poi nelle consuete partitelle a campo ridotto.

Verona-Napoli: la formazione di Rudi Garcia

Ma quali saranno le scelte di Rudi Garcia di formazione per Verona-Napoli? Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"De Laurentiis anche ieri ha trascorso la giornata a Castel Volturno, ha continuato la sua missione all’insegna del dialogo con i dirigenti e Rudi Garcia. Ormai siamo nel momento decisivo dell’opera di supporto del patron all’allenatore e alla squadra, domani si torna in campo al Bentegodi senza Osimhen e Anguissa. L’orientamento è ricercare le certezze perdute, non stravolgere gli equilibri, ripartire da alcune scelte: il rientro di Rrahmani e Mario Rui nella linea difensiva, Cajuste in vantaggio su Elmas e Simeone al centro dell’attacco. Oggi Garcia parlerà per la prima volta dopo la sconfitta contro la Fiorentina, ieri De Laurentiis ha fatto il punto della situazione sulle giornate trascorse al centro sportivo di Castel Volturno. Domani a Verona la prima tappa del ciclo con cui De Laurentiis monitorerà i progressi della squadra, Garcia dovrà affrontarlo senza Osimhen a causa dell’infortunio rimediato durante un’amichevole con la propria Nazionale".