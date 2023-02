Vergogna tifosi Spezia, coro shock dopo il 3-0 Napoli: "Sai perché mi batte il corazon, è morto Maradona"

Vergogna allo stadio Picco di La Spezia, dove dopo le reti degli azzurri nell'intervallo si è scatenato tutto l'odio più becero da parte dei tifosi di casa. Dalla curva Ferrovia è infatti partito il coro: "Sai perché mi batte il corazon? E' morto Maradona", si tratta dunque di uno dei cori più famosi dei tifosi partenopei, modificato in chiave vergognosa per disturbare la memoria di Diego Armando Maradona. Poco dopo un altro coro shock contro Maradona: "E Diego non pip*a più".

A questo coro oltraggioso, i tifosi partenopei presenti hanno risposto intonando i cori pro Napoli: "Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione" e anche quello ironico: "Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta".