Ultime calcio Napoli - Il giornalista Rai Dario Di Gennaro ha commentato su Twitter l'utilizzo del Var in Napoli-Sassuolo:

Fabian

"Il VAR - forse mai come in Napoli-Sassuolo - ha dimostrato quanto sia utile e importante come strumento. Con le situazioni di fuorigioco ormai si può parlare di certezza della decisione e giustizia, già più discrezionale un fallo in area. Invece fuori controllo i falli di mano"