Enrico Vanzina: "De Laurentiis amico vero, pagò tutti i debiti di mio fratello Carlo"

Notizie Calcio - Lo scorso anno, l’8 luglio 2018, è venuto a mancare Carlo Vanzina, fratello di Enrico. Felice coppia di registi del cinema italiano che ha firmato film popolari e ormai da antologia, come Sapore di mare, Eccezzziunale veramente, Vacanze in America, solo per citarne alcuni. Per rendere omaggio a Carlo, Enrico Vanzina ha scritto un libro dal titolo appunto Mio fratello Carlo, edito da Harper Collins, uscito lo scorso 9 settembre 2019. Non si tratta di un esordio per il 70enne romano, che ha scritto per sette anni al Corriere della Sera, che ha ricevuto il Premio Agnes per il giornalismo e che vanta già diversi romanzi pubblicati.

Carlo Vanzina, il fratello Enrico: «Aurelio De Laurentiis amico vero, pagò tutti i debiti suoi!»

Mio fratello Carlo ripercorre con dolcezza il legame profondo di Enrico con Carlo, fino alla scoperta della malattia di questi. Tanta vita insieme, dolori ma anche successi. Insomma un volume di aneddoti che racconta il lato umano e intimo dei due grandi registi italiani. Come riportato da “Area Napoli” ad un certo punto si legge anche di un episodio struggente che riguarda Aurelio De Laurentiis, noto produttore cinematografico. «Carlo e io conoscevamo Aurelio da quando eravamo piccoli. Da ragazzo lui era quello che si definisce un birbante. Esuberante, casinaro, sempre pronto a compiere tutte le zingarate allegre dell’adolescenza. Poi, crescendo, era diventato un bravissimo produttore, forse il migliore dei tanti con i quali abbiamo lavorato – si legge nella biografia – Il nostro legame professionale iniziò nel 1983. Aurelio venne alla prima del nostro film “Sapore di mare”. Rimase folgorato. All’uscita del cinema ci disse: «Vediamoci. Dobbiamo assolutamente fare un film insieme». Il giorno dopo ci incontrammo in un ristorante. E lì nacque il primo “Vacanze di Natale”. Fu la nostra fortuna e la sua!», un’amicizia forte, solida, di quelle destinate a durare.