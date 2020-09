Vanni: "Gettare la croce addosso a De Laurentiis è ipocrita, nessuno in vacanza ha rispettato le regole"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Franco Vanni, Repubblica: “De Laurentiis era a Capri, sapeva di dover andare all’assemblea di Lega a Milano, con diversi spostamenti. Arrivato all'assemblea, il fastidio da lui accusato, diventa un vero disagio e quando gli hanno chiesto cosa avesse, ha risposto che erano le ostriche. Finita l’assemblea, dopo qualche chiacchiera, qualcuno con le mascherine, altri no, alle 20:00 arriva la notizia della positività di De Laurentiis e si scatena il panico. Gettare la croce addosso a De Laurentiis è un po’ ipocrita, fosse successo a maggio, potevo capire, ma chiunque ha trasgredito".