Valencia: Gattuso maniacale, As gli dedica una articolo sul suo metodo di lavoro

Una parte di pagina di As dedicata al metodo di Gattuso al Valencia. L'ex allenatore del Napoli ogni mattina l’allenatore fornisce ai suoi giocatori i dati sulle prestazioni della giornata precedente, per iscritto o in un video della durata di 10/15 minuti. Il tutto, accompagnato da un messaggio chiaro ai calciatori: i dati non mentono.

“Gattuso è un allenatore attivo, costante, coinvolto in tutte le fasi della preparazione, da quelle fisiche a quelle tattiche. Non sono solo le sue urla durante le sessioni, è onnipresente in ogni esercizio. Dallo stretching agli esercizi che i giocatori di solito fanno prima di andare sotto la doccia. I giocatori, monitorati da giubbotti Gps, sentono che il loro allenatore è sempre presente. Inoltre, sanno di essere osservati dalle numerose telecamere che li circondano, inclusi due droni con cui viene registrata ogni sessione di addestramento”.