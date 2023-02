Valencia, continua la crisi: si ferma anche Cavani per problema muscolare

Notizie Calcio - Continua la crisi nera del Valencia terzultimo in classifica, quindi in in piena zona retrocessione, e reduce dall’addio di Gennaro Gattuso in panchina. La squadra spagnola, adesso, perde anche una pedina fondamentale: Edinson Cavani.

Crisi Valencia, si infortunia anche Cavani

Come infatti riporta la stampa locale, El Matador, nonché capocannoniere dei giallorossi con 7 reti in stagione, sarà out per circa un mese per un problema muscolare rimediato contro l’Athletic Bilbao. Piove sul bagnato quindi per una situazione sempre più complicata.