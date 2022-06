Valencia come il Tottenham: i tifosi spagnoli contro Gattuso per le vecchie frasi discriminatorie

Spopola l’hashtag #noagattuso. Si apre la fronda contro la nomina dell'ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso sulla panchina del Valencia.

Come racconta l'edizione online della Gazzetta dello Sport, l'ex presidente del club Miguel Zorio ha chiesto ai tifosi di unirsi contro il nuovo allenatore per "i suoi commenti contro donne, omosessuali e giocatori di colore":

"Nella nota Zorio ha detto di aver avviato una campagna contro "xenofobia, l'omofobia e il machismo di Gattuso" e ha ricordato anche il no arrivato l'anno scorso dalla dirigenza del Tottenham sempre legato alle frasi pronunciate in passato dal tecnico. L’estate scorsa Rino, dopo il mancato approdo agli Spurs, disse la sua: “Mi hanno descritto diversamente da come sono e non c’è stato niente da fare, non ho avuto la possibilità di difendermi. E ho dovuto accettare una storia che mi ha fatto più male di una sconfitta o un esonero. Sui social è possibile dar forza a qualsiasi falsità”