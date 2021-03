Vaccino AstraZeneca, Oms rassicura: "Benefici superiori ai rischi, non può ridurre anche altre malattie"

Covid Italia - In attesa del via libera dell'Ema sul vaccino Astrazeneca, ieri è arrivato già quello dell'Oms. Ecco quanto riporta il CorrSera:

In attesa che, dopo le sospensioni decise da molti Paesi Ue, oggi arrivi la decisione dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, su AstraZeneca, ieri l’Oms ha detto di ritenere che «i benefici del vaccino anglo-svedese superino i rischi e raccomanda che le vaccinazioni proseguano». È chiaro che il siero contro il coronavirus «non riduce le malattie o i decessi da altre cause — si legge nel comunicato —. Il trombo-embolismo venoso è la terza malattia cardiovascolare più comune al mondo». Parole nette che fanno sperare in un nuovo via libera dell’Ema per il vaccino prodotto dal gruppo anglo-svedese.