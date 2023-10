Union Gas e Luce è Sponsor ufficiale di Napoli Futsal

La partnership tra Union Gas e Luce e Napoli Futsal, una delle squadre più promettenti e appassionanti del calcio a 5 italiano, è il risultato di una profonda affinità di valori condivisi, una collaborazione che rappresenta un passo significativo per entrambe le realtà, e che sottolinea il loro impegno verso l'eccellenza, l'integrità e il raggiungimento di obiettivi straordinari.

Ad ufficializzare la notizia il CEO di Union Massimo Accurso che ha dichiarato: "Il Napoli Futsal è una squadra che incarna i valori di determinazione, impegno e spirito di squadra, che sono fondamentali anche per noi. Siamo felici di sostenerla e di contribuire alla crescita del calcio a 5 in Italia. La nostra partnership rappresenta un nuovo capitolo emozionante della storia Union, e un passo in più in avanti nel guardare al futuro con entusiasmo e determinazione".

Il Presidente del Napoli Futsal, Serafino Perugino, ha espresso la sua soddisfazione per questa partnership, affermando: "Siamo felici di questo nuovo accordo, un'azienda giovane e di grandi valori. Siamo sicuri che insieme faremo un percorso vincente!"

Fondamentale anche il forte legame con il territorio, testimoniato quest’anno dalla scelta da parte del Napoli Futsal del PalaJacazzi di Aversa, dove la squadra disputerà tutte le sue partite casalinghe.

Un’alleanza, quindi, che vedrà Union Gas e Luce sostenere attivamente la squadra nella stagione in corso e contribuire alla sua crescita, con l'obiettivo di ispirare le generazioni presenti e future a raggiungere grandi traguardi e a sostenere i valori che guidano entrambe le realtà.