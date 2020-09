Ultime calcio Napoli - Il futuro di Cengiz Under potrebbe esserein Premier League. Infatti, sono due i club interessati al calciatore turco, inserito dalla Roma nella lista dei partenti. Il Newcastle ha già effettuato più di un sondaggio, anche il Leicester avrebbe chiesto informazioni. A lungo seguito dal Napoli nell'affare Milik, potrebbe finire in Premier come riporta Inside Futbol.

