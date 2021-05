Under 21, i convocati dell'Italia per gli Europei: escluso Gaetano

Ultime calcio - Parte l'avventura europea dell'Italia Under 21, che sogna di salire sul tetto continentale sedici anni dopo il quinto e ultimo trionfo azzurro. Il tecnico, Paolo Nicolato, ha ufficializzato la lista dei 23 azzurrini convocati, confermando il blocco 'storico', in cui fa rientro l'attaccante del Cagliari Riccardo Sottil, dopo l'infortunio. L'Under inizierà la preparazione mercoledì con doppia seduta di allenamento fino a venerdì, mentre sabato pomeriggio la squadra partirà per Lubiana dove lunedì 31 affronterà il Portogallo nei quarti di un campionato europeo dal format atipico, con la fase finale ad eliminazione diretta: il 3 giugno a Maribor è in programma la semifinale e il 6 giugno, a Lubiana, la finale. L'elenco dei convocati. Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina). Difensori: Raoul Bellanova (Pescara), Pietro Beruatto (Vicenza), Enrico Delprato (Reggina), Matteo Lovato (Verona), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri e Marco Sala (Spal), Alessandro Vogliacco (Pordenone), Gabriele Zappa (Cagliari). Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa). Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia), Andrea Pinamonti (Inter), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa), Riccardo Sottil (Cagliari). (ANSA).