Oggi è il giorno di Torino-Napoli, prima partita del 2024 per gli azzurri che sperano di invertire il trend negativo di risultati ottenendo una vittoria allo stadio Olimpico di Torino. Qui per l'occasione sono già arrivati gli ultras Napoli che hanno raggiunto lo stadio di Torino in corteo, scortati dalle forze dell'ordine.

Guarda il video degli ultras napoletani su CalcioNapoli24.