Napoli Monza 0-0, il Napoli perde altri punti preziosi in classifica e conclude il 2023 con un altro risultato negativo. Poco male per gli ultras Napoli, che al di là del risultato si sono dati appuntamento fuori allo stadio Maradona nel post partita per cantare cori e festeggiare la fine dell'anno.

