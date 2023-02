Ultras Lecce lanciano petardi e bombe carta in campo: c'entrano gli scontri Napoli-Roma, il motivo

Ultime notizie Serie A - Nella serata di sabato 11 febbraio 2023, gli ultras del Lecce presenti allo Stadio Via Del Mare per il match interno della 22ª giornata di Serie A contro la Roma hanno avviato una protesta accendendo e lanciando petardi e bombe carta verso la pista d'atletica attorno al campo. Questo durante il primo tempo del match, quando sono entrati in azione anche gli idranti dei pompieri per spegnere gli ordigni scagliati dagli ultras.

Lecce, gli ultras protestano: il motivo

I lanci di petardi e bombe carta nei pressi del campo di gioco per gli ultras, come racconta Sky, vale come motivo di protesta contro le disposizioni del Governo che hanno imposto il divieto di trasferta agli ultras, nello specifico, della Roma (oltre che del Napoli) avversaria di giornata. Per un motivi di solidarietà, gli ultras salentini hanno inneggiato - col lancio di questi ordigni - alla trasferta libera per gli ultras.

I tifosi hanno anche esposto questo striscione: "Liberi di viaggiare, liberi di scontrarsi", firmato ultrà Lecce.