Ultras Lazio, 54 denunciati per gli scontri coi napoletani: avevano bastoni e coltelli!

Ultimissime Calcio Napoli - Scontri tra ultras napoletani e ultras laziali in autostrada. Una vera e propria guerriglia programmata, con le tifoserie organizzate di entrambe le fazioni che si sono date appuntamento lungo il tratto autostradale A1, all'altezza del casello di Frosinone.

Ultras Lazio denunciati dopo l'attacco ai napoletani

I laziali erano di rientro dalla trasferta di Lecce, mentre i napoletani erano diretti a Torino per la partita contro la Juventus. Come racconta oggi l'edizione del quotidiano La Repubblica, "le due fazioni sono entrate in contatto lungo la carreggiata nord, che è stata bloccata per alcuni minuti. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, tant’è che a poche ore di distanza sono scattate le prime denunce".

I primi ad essere denuciati sono stati proprgio gli ultras della Lazio. La Digos di Roma ha già raccolto elementi per denunciare 54 ultras laziali, che viaggiavano a bordo di 6 minivan fermati al casello di Monte Porzio Catone e si ritiene abbiano partecipato agli scontri. Robusto l’armamentario sequestrato: 20 bastoni, coltelli, caschi. In totale la polizia stradale ha identificato 80 persone.

La Repubblica anticipa: "Molto probabilmente il questore di Roma emetterà nei loro confronti anche il Daspo. Potrebbero essere rilevati però altri profili di reato, come la rissa o le lesioni".