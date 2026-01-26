Ultras Lazio, 54 denunciati per gli scontri coi napoletani: avevano bastoni e coltelli!

Ultimissime Calcio Napoli - Scontri tra ultras napoletani e ultras laziali in autostrada. Una vera e propria guerriglia programmata, con le tifoserie organizzate di entrambe le fazioni che si sono date appuntamento lungo il tratto autostradale A1, all'altezza del casello di Frosinone.
I laziali erano di rientro dalla trasferta di Lecce, mentre i napoletani erano diretti a Torino per la partita contro la Juventus. Come racconta oggi l'edizione del quotidiano La Repubblica, "le due fazioni sono entrate in contatto lungo la carreggiata nord, che è stata bloccata per alcuni minuti. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, tant’è che a poche ore di distanza sono scattate le prime denunce".
I primi ad essere denuciati sono stati proprgio gli ultras della Lazio. La Digos di Roma ha già raccolto elementi per denunciare 54 ultras laziali, che viaggiavano a bordo di 6 minivan fermati al casello di Monte Porzio Catone e si ritiene abbiano partecipato agli scontri. Robusto l’armamentario sequestrato: 20 bastoni, coltelli, caschi. In totale la polizia stradale ha identificato 80 persone.
La Repubblica anticipa: "Molto probabilmente il questore di Roma emetterà nei loro confronti anche il Daspo. Potrebbero essere rilevati però altri profili di reato, come la rissa o le lesioni".