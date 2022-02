Ultime formazione Sky - Koulibaly al fianco di Rrahmani, Mertens a gara in corso: le possibili scelte di Spalletti

Rientro da trionfatore per Koulibaly dopo il successo in Coppa d’Africa. Quali saranno le scelte di formazione del Napoli di Luciano Spalletti in vista della partita di domani? I colleghi di Sky Sport sul proprio sito internet fanno il punto della situazione.

Ultime formazione Sky Napoli Inter

Il difensore sarà buttato subito nella mischia contro l’Inter (si è infatti regolarmente allenato in gruppo) al fianco di Rrahmani. Anguissa è tornato in gruppo ma difficilmente può lottare per una maglia da titolare. In attacco dovremmo rivedere dal primo minuto gli stessi che hanno giocato contro il Venezia: tradotto, Mertens da utilizzare a gara in corso.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

Napoli, Koulibaly con il gruppo nell'allenamento odierno

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter in programma domani alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A.