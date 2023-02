Ultim'ora choc - Trovato pacco bomba a Sanremo, scatta l'allerta all'Ariston

Notizie Calcio - Ultim’ora choc da Sanremo in vista della nuova serata in programma: è stato trovato un sospetto pacco bomba proprio nei pressi dell’Ariston. Lo svela Il Secolo XIX.

Pacco bomba a Sanremo, la scoperta choc

Secondo quanto giunge dal quotidiano ligure, è in corso un’indagine dalla massima riservatezza che riguarda il ritrovamento, appunto, di un ordigno esplosivo a 700 metri dal teatro.

L’ipotesi più probabile - annuncia il giornale - è che si sia trattato di un gesto dimostrativo. Il pacco era in vista, alla base di un palazzo e dietro la ruota di uno scooter. La zona è stata messa in totale sicurezza così come è scattata la massima allerta sull’intero perimetro.