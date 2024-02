Ultim'ora: Zielinski deluso, svelata la reazione dopo l'esclusione dalla lista Champions!

Ultim'ora: spunta la reazione di Piotr Zielinski all'esclusione dalla lista Champions. Il centrocampista polacco non è stato incluso nell'elenco dei calciatori che potranno prendere parte al prossimo impegno europeo contro il Barcellona e - secondo quanto riporta il giornalista Marco Giordano per calciomercato.it - la sua reazione è stata di grande delusione.

La reazione di Zielinski

Questa la reazione: "Zielinski è stato descritto come molto deluso per la mancata inclusione in lista Champions: sperava e credeva di poter dare il suo contributo contro il Barcellona", scrive Giordano, che anticipa anche l'assenza di Piotr nella prossima partita di campionato Napoli-Verona. "Il calciatore quasi certamente non ci sarà contro il Verona. Pesa l’affaticamento muscolare emerso oggi in allenamento. Grande amarezza dunque, con questa scelta che sa di ulteriore segnale d’addio. Sembra quindi esserci sempre più l’Inter nel futuro del centrocampista".