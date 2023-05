ULTIM'ORA - Ricorso al Tar e sospensiva: Monza-Napoli, trasferta riaperta

Notizie Calcio Napoli - Altro colpo di scena per Monza-Napoli. Soltanto ieri il Casms aveva vietato la trasferta ma oggi è arrivato il ricorso al Tar.

Trasferta riaperta Monza-Napoli

Come riferito dal portale del Corriere dello Sport, dopo il provvedimento del Casms firmato ieri sera e reso operativo in mattinata dal prefetto del capoluogo lombardo, Patrizia Palmisani, che prevedeva il divieto di trasferta ai tifosi del Napoli residenti in Campania, è arrivato un ricorso al Tar con conseguente sospensiva attesa a breve.

A questo punto, in attesa solo dell’ufficialità, la trasferta verrà riaperta.