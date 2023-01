Ultim'ora - Repubblica, Tina: "Meret non sta benissimo, ma dovrebbe giocare titolare"

Ultime notizie SSC Napoli - Arrivano novità importanti per Inter-Napoli, riguardo la presenza/assenza di Alex Meret dal 1'. A parlare a Club Napoli All News è Pasquale Tina, giornalista di Repubblica, su Tele Club Italia:

"Dovrebbe giocare Alex Meret dal 1', aspettiamo più tardi se ci saranno novità: al momento mi risulta che dovrebbe giocare lui, non è in perfetta forma però aspettiamo notizie ufficiali. Non sta benissimo, però stanno provando a fare in modo che giochi. Però non ho ancora certezze in un senso o nell'altro".