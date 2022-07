Koulibaly in partenza da Milano verso Londra per firmare con il Chelsea | VIDEO

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly è in partenza da Milano verso Londra per firmare con il Chelsea.

Le telecamere dei colleghi di Tuttomercatoweb lo hanno intercettato all'uscita dell'hotel di Milano in cui è stato in attesa della chiusura dell'affare tra Napoli e Chelsea.

#Koulibaly è pronto per il #Chelsea: il difensore in partenza da Milano verso Londra per firmare con i Blues

Calciomercato Napoli - È fatta per la cessione di Kalidou Koulibaly. Il giocatore, atteso a Dimaro nelle scorse ore, farà direttamente tappa a Londra per una nuova avventura col Chelsea in Premier League. La notizia era ormai scontata e nell'aria ma la conferma ulteriore giunge da Sky Sport.

Napoli - Ceduto Koulibaly al Chelsea. Arriva l'annuncio di Sky Sport che rivela dei contratti scambiati tra le parti e le visite mediche del giocatore che ci saranno domani. Ecco quanto riferito in particolare dal collega Gianluca Di Marzio: