Influenza per Ospina: lascia il ritiro e salta Napoli-Roma

Ultime notizie Napoli-Roma - Out dai convocati all'ultimo momento David Ospina per sintomi influenzali. Napoli-Roma si gioca oggi alle ore 19 allo Stadio Maradona per la 33esima giornata di Serie A. Dirige il match l'arbitro Di Bello di Brindisi.

Napoli-Roma, influenza per Ospina

Ma non ci sarà David Ospina per influenza, ecco il comunicato della SSC Napoli:

David Ospina ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali. Il calciatore ha effettuato un tampone con esito negativo. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak.

Ospina