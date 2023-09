Ultim'ora: ha giocato stanotte in Nazionale, rischia di saltare Genoa-Napoli!

SSC Napoli, c'è un calciatore che potrebbe non rientrare in Italia per la partita Genoa-Napoli di sabato 16 settembre ore 20:45, allo stadio Marassi, quando gli azzurri torneranno in trasferta al rientro dalla pausa Nazionali per disputare la quarta giornata del campionato di Serie A.

Si tratta di Mathias Olivera: il terzino uruguayano ha giocato nella notte italiana tra martedì e mercoledì la partita contro l'Ecuador e potrebbe non farcela a rientrare in Italia per tempo. Ultime notizie: sono già rientrati, invece, Lindstrom, Zielinski e Lobotka, mentre oggi si uniranno al gruppo anche Meret, Di Lorenzo e Raspadori. Ostigard e Kvaratskhelia sono rientrati a Napoli già nella giornata di ieri e con loro anche i due africani Osimhen e Anguissa.

Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.