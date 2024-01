Ultime notizie Supercoppa italiana - "Zielinski in tribuna non è in distinta", ad annunciarlo era stato Carlo Alvino, con tanto di distinta.

Ma il centrocampista, sebbene non giocherà titolare in Napoli-Fiorentina, andrà in panchina. La conferma arriva dalla definitiva distinta ufficiale (aggiornata, dopo il refuso iniziale) che vi proponiamo, inviataci dalla Lega Serie A: