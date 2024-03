ULTIM'ORA - Acerbi ascoltato dalla Procura: è appena terminata la video conferenza

Ultime notizie SSC Napoli - Oggi venerdì 22 marzo era previsto l'incontro tra la Procura FIGC, Acerbi e Juan Jesus per chiarire l'episodio di Inter-Napoli.

Il primo a essere stato ascoltato è stato il difensore nerazzurro che ha tenuto una videoconferenza per poi allenarsi con i compagni dell'Inter. Lo riferisce Sky Sport:

"La Procura Figc ha ascoltato in videoconferenza Francesco Acerbi e ora sentirà Juan Jesus per fare chiarezza sull'episodio - un presunto insulto razzista rivolto dal difensore interista a quello brasiliano - che si è verificato durante il secondo tempo di Inter-Napoli. La settimana prossima la sentenza del giudice sportivo, prima della ripresa della Serie A. L'audizione (in videoconferenza) di Acerbi con la Procura Figc è terminata da poco e il giocatore ora è in campo con i compagni di squadre per l'allenamento dell'Inter".

Cosa rischia Acerbi

La Procura Federale, che oltre ai due giocatori ed eventualmente all'arbitro e altri testimoni, cercherà filmati ed ogni altra possibile testimonianza per ricostruire l'accaduto e andare oltre quello che al momento si profila come un parola contro parola. Il codice di giustizia sportiva prevede per i comportamenti razzisti la squalifica per almeno 10 giornate o a tempo, oltra a un'ammenda.