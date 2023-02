UFFICIALE - Zeman torna in panchina, è il nuovo allenatore del Pescara

Notizia ufficiale: Zdenek Zeman torna in panchina, è il nuovo allenatore del Pescara in Serie C. Terzo classificato nel Girone C, il Pescara si affida a Zeman per la lotta play-off e tentare la promozione in Serie B.

Ecco le prime parole di Zeman da allenatore del Pescara: "Mi fa piacere essere tornato qui, sono contentissimo!". Oggi Zeman dirigerà il suo primo allenamento al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo, poi sabato ci sarà la prima partita ufficiale contro la Juve Stabia in campionato.

Zeman prende il posto di Alberto Colombo, che aveva dato le sue dimissioni.