UFFICIALE - Zeman nuovo allenatore del Foggia, per lui è il quarto ritorno in rossonero: è subito show in conferenza

Notizie calcio. Zdenek Zeman sarà l'allenatore del Foggia nella prossima stagione. Il tecnico boemo ha infatti firmato il contratto che per la quarta volta in carriera lo porterà a guidare i Satanelli. Lo ha comunicato il presidente del club pugliese Nicola Canonico sul proprio profilo Facebook.

"Avevo voglia di tornare nel calcio, sperando il Covid sia finito, perché il calcio senza gente non ha senso. Per questo sono contento di essere rimasto fermo negli ultimi due anni", sono le prime parole del tecnico, che ha firmato un contratto di un anno: "A lui ho chiesto di farci divertire. Lavoreremo con il diesse per allestire un organico all'altezza", ha aggiunto il presidente Canonico. Poi Zeman ha ricordato Don Pasquale Casillo: "E' stato il presidente per me più importante. Riusciva a dare a me e alla squadra una grande carica. Serie A? Andiamo piano. Sono venuto qua per fare un calcio propositivo, spero che la società mi metta a disposizione una squadra all'altezza, che non vuol dire squadra di nomi, ma gente con fame che ha voglia di arrivare".

In chiusura regala anche una risata rispondendo ad un giornalista che sottolinea i post di alcuni tifosi che lo hanno reputato anziano: "Ma io mi sento migliorato rispetto a quando ero giovane". Una battuta che fa saltare la sala stampa.