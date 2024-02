UFFICIALE - Verona, altro giovane dall'estero: arriva un esterno dalla Serbia

Stefan Mitrovic è un giocatore dell'Hellas Verona. Il contratto dell'esterno serbo classe 2002 è stato depositato, come rivelato dalla Lega Serie A sul proprio sito ufficiale. Quetso il comunicato del club:

"Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - a titolo definitivo - da Stella Rossa Belgrado le prestazioni sportive dell'attaccante serbo Stefan Mitrovic. Nato il 15 agosto 2002 a Kruševac, in Serbia, Mitrovic inizia la sua carriera sportiva nelle giovanili del Radnicki Nis, club serbo nella cui squadra Under 19 l'attaccante colleziona tre gol in 19 presenze. Il 23 novembre 2019 l'attaccante fa il suo esordio con la Prima squadra del Radnicki Nis, nel match di campionato contro la Stella Rossa Belgrado. Con il Radnick, Mitrovic gioca fino alla stagione 2021/22 e in totale - tra tutte le competizioni - colleziona 61 presenze nelle quali mette a referto 13 gol e quattro assist.

Nella stagione 2022/23 l'attaccante si trasferisce alla Stella Rossa Belgrado, club con cui esordisce il 24 luglio 2022 nel match di campionato contro il Mladost, match vinto per 2-1 proprio grazie primo gol realizzato da Mitrovic con la maglia della Stella Rossa. Il 3 agosto 2022 l'attaccante compie il suo esordio nelle competizioni europee disputando la gara di andata del terzo turno di qualificazione alla UEFA Champions League contro il Pyunik Erevan, match in cui realizza il suo primo gol nella competizione. L'8 settembre dello stesso anno Mitrovic esordisce anche in UEFA Europa League nella sfida contro il Monaco.

Nella stagione 2022/23 l'attaccante conquista il campionato nazionale e una Coppa di Serbia; in 56 presenze totali con il club di Belgrado realizza nove reti e tre assist. Con la maglia della Nazionale serba Mitrovic gioca con le selezioni Under 19, Under 20 e Under 21 prima di debuttare il 24 settembre 2022 con la maglia della Nazionale maggiore nel match di UEFA Nations League B vinto per 4-1 contro la Svezia. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Stefan, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".