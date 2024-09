UFFICIALE - UEFA, aumentati i contributi per chi non partecipa alle coppe: la nuova cifra per l'Italia

Ultime calcio - La UEFA ha aumentato i contributi destinati ai club non partecipanti alle proprie competizioni. In occasione del comitato esecutivo tenutosi a Praga, sono stati stabiliti i criteri per la distribuzione dei nuovi importi, che per il 2024/2027 arrivano a 308 milioni di euro con un aumento del circa 80 per cento rispetto al ciclo precedente. All'Italia andranno 10 milioni di euro. Questo il comunicato stampa:

"Lo scorso anno, il Comitato Esecutivo della UEFA ha approvato un significativo aumento nella distribuzione della solidarietà per i club non partecipanti alle competizioni per club maschili della UEFA per il ciclo 2024-27, che vedrà la quota destinata ai club non partecipanti aumentare dal 4% al 7% della soglia di entrate previste di 4,4 miliardi di euro. Questo si traduce in 308 milioni di euro, un aumento di quasi l'80% rispetto al ciclo precedente. Nella riunione di oggi, il Comitato Esecutivo ha approvato i criteri per la distribuzione dei nuovi importi, sviluppati in stretta collaborazione con l'Associazione dei Club Europei e le Leghe Europee. È stato confermato un limite alla distribuzione per le prime cinque federazioni (Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia), che riceveranno ciascuna 10 milioni di euro. I fondi disponibili per le restanti 50 associazioni aumenteranno quindi dagli attuali 135 milioni di euro a un totale di 258 milioni di euro. Il 70% di questi importi sarà distribuito in base alla posizione nella lista di accesso UEFA, mentre il 30% sarà proporzionale agli importi ricevuti dal club con il maggior guadagno di ciascuna associazione, un concetto innovativo che mira espressamente all'equilibrio competitivo nei campionati nazionali.

I principi fondamentali sono i seguenti:

* I fondi sono riservati ai club della massima divisione che non partecipano alle fasi a gironi della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League.

* Tali fondi sono destinati a sostenere l'equilibrio competitivo nei campionati di massima divisione in Europa, dove alcuni club beneficiano di flussi di entrate aggiuntivi grazie alla partecipazione alle competizioni europee.

* Una parte dei fondi può essere destinata anche ai club di seconda divisione, con l'accordo dei club di prima divisione.

* I fondi dovranno migliorare o rafforzare le strutture e gli standard di governance dei club, favorendo così lo sviluppo sano del calcio europeo per club.

* Per essere idonei, i club dovranno rispettare determinati criteri di licenza UEFA, con i criteri di formazione giovanile che continueranno a essere un elemento determinante.

I dettagli completi del nuovo schema di distribuzione della solidarietà saranno comunicati tramite lettera circolare nelle prossime settimane".