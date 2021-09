Napoli Calcio - Ci saranno anche le Frecce Tricolori per il match di domani tra Udinese e Napoli. Ad annunciare la presenza della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare Italiana è stata la stessa Udinese su Twtter:

"Per celebrare il 60° anniversario delle Frecce Tricolori, l’intera pattuglia acrobatica sará ospite dell'Udinese Calcio alla Dacia Arena per assistere alla gara Udinese vs. Napoli e per ricevere il tributo del pubblico presente".