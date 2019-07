Si sta avvicinando a tutti gli effetti la Serie A 2019/2020 e la SSC Napoli si sta muovendo, sul mercato ma non solo, per rendere memorabile questa annata. Va proprio in tal senso la decisione del club di presentare domani, attraverso una apposita conferenza stampa che si terrà in quel di Dimaro, la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Sono stati già annunciati prezzi più bassi.