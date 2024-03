Arrivato il verdetto del Giudice Sportivo sull'episodio increscioso che ha visto protagonista l'allenatore del Lecce Roberto D'Aversa e l'attaccante del Verona Henry al termine del match di domenica scorsa. Quattro giornate di squalifica e ammenda di 10mila euro per D'Aversa "per avere, al termine della gara, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria". D'Aversa è stato poi esonerato dal Lecce. Per Henry squalifica di un turno