UFFICIALE - Si è rotto il crociato, è stato operato: salta Verona-Napoli
Salta Verona-Napoli: stagione finita
Ultimissime Verona-Napoli: ci sarà un assente per il match decisivo della prossima giornata per ambo le parti. Da un lato la squadra di Antonio Conte è chiamata al riscatto immediato dopo la discussa sconfitta di Bergamo e una zona Champions potenzialmente a rischio; dall’altra i veneti ultimi in classifica vogliono provare a restare in vita dopo l’esonero di Paolo Zanetti.
Operato al crociato, salta Verona-Napoli
Paolo Sammarco, tecnico subentrante, dovrà però rinunciare a una pedina importante: Suat Serdar, riferimento per il centrocampo veneto che si è purtroppo rotto il crociato nei giorni scorsi.
Il giocatore si è anche operato come fa sapere la società scaligera:
"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Suat Serdar è stato sottoposto nella giornata di oggi, lunedì 23 febbraio, a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
L’intervento, effettuato a Villa Stuart a Roma dal Professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscito. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".