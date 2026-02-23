UFFICIALE - Si è rotto il crociato, è stato operato: salta Verona-Napoli

Ultimissime Verona-Napoli: ci sarà un assente per il match decisivo della prossima giornata per ambo le parti. Da un lato la squadra di Antonio Conte è chiamata al riscatto immediato dopo la discussa sconfitta di Bergamo e una zona Champions potenzialmente a rischio; dall’altra i veneti ultimi in classifica vogliono provare a restare in vita dopo l’esonero di Paolo Zanetti.

Operato al crociato, salta Verona-Napoli

Paolo Sammarco, tecnico subentrante, dovrà però rinunciare a una pedina importante: Suat Serdar, riferimento per il centrocampo veneto che si è purtroppo rotto il crociato nei giorni scorsi.

Il giocatore si è anche operato come fa sapere la società scaligera: