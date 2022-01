UFFICIALE - Salernitana, nuovo caso di positività al Covid! I contagiati salgono a 8, a rischio la gara col Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Non c'è tregua in casa Salernitana. Il club granata, infatti, ha appena diramato un comunicato con il quale si annuncia la positività di un altro componente della squadra (del quale non viene comunicata l'identità). Il bilancio dei positivi adesso sale a otto e questo vuol dire che, se dovesse emergere un nuovo caso nei prossimi giorni, allora in tal caso si potrebbe andare verso il rinvio della gara (in virtù del nuovo protocollo che autorizza l'intervento dell'ASL). Di seguito il testo della nota ufficiale:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono otto”.