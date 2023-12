UFFICIALE - Roma-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania. Domani biglietti in vendita: info e prezzi

Napoli Calcio - Da domani saranno in vendita i biglietti per assistere a Roma-Napoli. La prevendita non è prevista per i residenti in Campania. Per gli altri napoletani non residenti nella nostra regione sarà obbligatoria la fidelity card del club.

Biglietti Roma Napoli settore ospiti

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Roma-Napoli, in programma sabato 23 dicembre 2023, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, saranno in vendita con le seguenti modalità:

Apertura Vendite: ore 10 lunedì 18 dicembre 2023

Chiusura Vendite: ore 19 di venerdì 22 dicembre 2023

Prezzo: 49 euro Punti vendita: PV Vivaticket Nazionali esclusa Regione Campania

Vendita online: non attiva

Limitazione: obbligo fidelity SSC Napoli. Divieto di acquisto per Residenti Regione Campania come da Ordinanza Prefetto di Roma.