Ultim'ora Napoli, stop per Gaetano: lavoro personalizzato a Castel Volturno! Politano parzialmente in gruppo

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A.

Non s'è allenato in gruppo Gianluca Gaetano, lo scrive il report della SSC Napoli:

"La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tattica. Di seguito il gruppo ha disputato una partita in famiglia a campo intero.

Politano ha svolto parte di allenamento personalizzato in campo e parte col gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Gaetano".