UFFICIALE - Napoli-Salernitana, agenti della Polizia Municipale in azione: l'elenco delle sanzioni, controlli anche in attività commerciali

Gli Agenti della Polizia Municipale, in occasione dell’incontro di calcio Napoli – Salernitana hanno effettuato 23 verbali per infrazioni al Codice della Strada, prelevato 18 autovetture in divieto di sosta, controllato la regolarità dei Green Pass al personale di 10 esercizi commerciali e, contestualmente, verificato la regolarità del certificato anche a 22 clienti presenti all’interno degli stessi.

Ultime notizie Napoli

Molto attivo è stato il contrasto ai parcheggiatori abusivi che, grazie alla presenza sul territorio dei carri attrezzi, ha consentito di individuare e verbalizzare solo 2 abusivi ai quali veniva sequestrato anche il guadagno dell'attività illecita. Si sono effettuati anche controlli in 5 attività commerciali per accertare se in regola con le autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico.