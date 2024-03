UFFICIALE - Napoli-Atalanta, il Prefetto nega la trasferta ai residenti in Lombardia

Notizie Napoli calcio. Napoli-Atalanta è sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine che hanno emesso un provvedimento forse discutibile.

Come reso noto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per questa partita, infatti, è stato deciso il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Lombardia, con l’esclusione dei titolari della fidelity card della Ssc Napoli sottoscritta in data antecedente al 1° marzo 2024. La decisione è stata presa per il timore di “gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”.