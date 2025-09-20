UFFICIALE - Milan-Napoli: trasferta vietata ai residenti in Campania anche se possessori di fidelity, tutti i dettagli

Milan-Napoli sarà una trasferta vietata per i tifosi azzurri residenti in Campania. In vista della gara di domenica 28 settembre, il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto restrizioni per motivi di ordine e sicurezza pubblica tra cui la vendita dei biglietti del settore ospiti riservata esclusivamente ai possessori di fidelity card del Napoli, purché non residenti in Campania.

Il provvedimento prevede anche per gli altri settori dello stadio il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania, con l'unica eccezione per coloro che risultino titolari di fidelity card dell'AC Milan sottoscritta prima del 12 settembre 2025. Le decisioni rientrano nelle misure di prevenzione per garantire la sicurezza dei tifosi e il regolare svolgimento dell'incontro. A riportare la notizie è Rai News.