Ultime notizie calcio Napoli - Dopo un finale di campionato complicato, arriva una buona notizia per Hirving Lozano. L'ex PSV, infatti, è stato convocato dal CT del Messico Gerardo Martino per le Final Four di Nations League che si terrà, in quel di Denver, tra il 3 ed il 6 giugno. I messicani dovranno vedersela con Stati Uniti, Honduras e Costa Rica.