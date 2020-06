UFFICIALE - Lobotka non convocato per la sfida contro l'Inter, lo slovacco vittima di un affaticamento muscolare

Seduta di rifinitura questa sera per il Napoli al San Paolo alla vigilia del match degli azzurri contro l'Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Prima dell'allenamento il Presidente De Laurentiis e il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis hanno ricevuto la visita di Vincenzo De Luca.

Il Governatore della Campania si è soffermato a parlare con De Laurentiis e poi è sceso insieme al Presidente azzurro sulla pista del San Paolo per salutare il tecnico Gattuso e successivamente rivolgere un in bocca al lupo alla squadra.

Il gruppo ha iniziato la sessione svolgendo riscaldamento a secco e di seguito torello.

Successivamente la squadra ha sostenuto lavoro tecnico tattico a tutto campo.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Non sarà del match Lobotka. Il centrocampista azzurro, che oggi non ha partecipato all'allenamento, non sarò convocato per un affaticamento muscolare al retto femorale sinistro.