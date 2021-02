UFFICIALE - Lavori stadio Maradona approvati dalla Giunta: intervento da 1,2 MLN! Borriello: "Si lavora per uno stadio moderno"

Ultimissime calcio Napoli / Lavori stadio Maradona - La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore allo sport Ciro Borriello ha approvato la delibera relativa all’approvazione in linea economica del progetto esecutivo, già approvato in linea tecnica, relativo ai “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dello Stadio Diego Armando Maradona 3° lotto, intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica”, che include anche “interventi di manutenzione della copertura dello Stadio. Importo complessivo dellintervento è pari a €1.240.000,00, ottenuti grazie al finanziamento Regionale di cui alla deliberazione dell’ottobre 2020.

Lavori stadio Maradona

Lavori stadio Maradona, le parole dell'ass. Borriello

“Era un provvedimento necessario, dichiara Borriello, nell’ottica del sempre costante miglioramento delle condizioni dello Stadio appena dedicato a Maradona. Approfittando anche della triste assenza del pubblico dagli stadi si lavora perché quando finalmente l’accesso sarà possibile essi possano trovarsi in uno Stadio moderno e perfettamente confacente alle attuali esigenze di spettatori e addetti ai lavori”