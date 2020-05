Ultime notizie calcio. Adesso è anche ufficiale, la Bundesliga è pronta a riaprire i battendi nonostante l'emergenza Coronavirus sia ancora in corso: la Deutsche Fussball Liga, la lega che gestisce il calcio professionistico in Germania, ha comunicato ai 36 club di Bundesliga e 2. Bundesliga che i campionati ripartiranno venerdì 15 maggio. Dopo il via libera del governo tedesco, dunque, c'è anche una data ufficiale per la ripartenza.