UFFICIALE - Juve-Napoli, arbitra Orsato: la designazione completa

Ultime notizie Serie A - Sarà Orsato di Schio a dirigere la gara tra Juventus e Napoli in programma venerdì sera alle ore 20.45.

Arbitro Juventus-Napoli: designazione completa

A coadiuvare l'arbitro veneto saranno gli assistenti Peretti e Perrotti. Quarto uomo è Marcenaro. Al Var ci sarà Di Paolo mentre l'AVAR è Paganesi.

Orsato è stato infatti scelto spesso come arbitro delle partite tra Juventus e Napoli in Serie A, tanto da essere quasi arrivato in doppia cifra: è la nona volta. Per questo motivo Orsato è stato spesso al centro delle polemiche per le direzioni arbitrale dell'incontro, spesso valido per lo Scudetto o comunque per le zone alte della classifica nell'ultimo decennio. Quattro vittorie della Juventus e due pareggi, nei nove precedenti.

Juventus-Napoli, venerdì 08/12 H. 20.45:

Arbitro: Orsato

Guardalinee: Peretti-Perrotti

IV: Marcenaro

VAR: Di Paolo

AVAR: Paganessi

L'unico cartellino rosso da parte di Orsato in un match tra Juventus e Napoli è quello nei confronti di Zuniga, ex esterno azzurro, nel primo incontro arbitrato.

Ma in città è già scoppiata la polemica, perché Orsato evoca ricordi poco piacevoli: fu lui l'arbitro di quell'Inter-Juventus che mise lo sgambetto alla vittoria dello scudetto del Napoli di Maurizio Sarri.