Nuova cessione per l'Hellas Verona. Riccardo Saponara lascia il club scaligero per trasferirsi in Turchia, all'Ankaragucu. Questo il comunicato ufficiale:

Riccardo Saponara

Saponara ceduto MKE Ankaragücü

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a MKE Ankaragücü - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara. Hellas Verona FC saluta Riccardo e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli