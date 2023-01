UFFICIALE - Guasto all'aereo, Lega costretta a rinviare una partita

Notizie Calcio - Rinviata Ascoli-Palermo in programma quest’oggi alle 14.00 per la 3a giornata di ritorno di Serie B. Il match si disputerà domani, sempre allo stesso orario, per una variazione eccezionale considerando un imprevisto del tutto inaspettato per i rosanero: un problema con l’aereo.

Ascoli-Palermo rinviato per guasto all'aereo

A causa di un guasto al veicolo, infatti, poco dopo il decollo dal capoluogo siciliano, il comandante ha deciso di tornare subito indietro a causa di un problema. Secondo quanto rivela Goal Sicilia, ci sarebbe stata in particolare la rottura di finestrino nella cabina di comando.

E' seguito questo comunicato: "Lega B, valutata la sussistenza di ragioni oggettive e in accordo con le Società Ascoli Calcio e Palermo F.C., stabilisce che la partita Ascoli-Palermo, valida per la 22^ giornata del Campionato di Serie BKT, si disputerà Domenica 29 Gennaio alle ore 14:00 e non oggi, come precedentemente stabilito". Con tanto di ringraziamenti da parte del club siciliano: "Il Palermo FC, con il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero porgono i più sentiti ringraziamenti a tutti quanti si sono adoperati per fronteggiare gli impedimenti straordinari che non hanno consentito alla squadra di raggiungere Ascoli secondo il programma previsto per il match della ventiduesima giornata di campionato”.